“Me hiciste perder la plata”: reclamo a Luis Díaz en plenas vacaciones en Cartagena

Luis Díaz disfruta de unos días de descanso en Colombia luego de una exigente temporada en el fútbol europeo, pero durante sus vacaciones en Cartagena protagonizó una curiosa escena con un hincha que no desaprovechó la oportunidad para hacerle un particular reclamo.

El delantero de la Selección Colombia se encontraba compartiendo con aficionados en la ciudad amurallada cuando fue abordado por un seguidor.

Sin embargo, en lugar de pedirle una fotografía o un autógrafo, el hombre decidió reclamarle, entre risas, por un resultado deportivo que terminó afectando una apuesta.

Hincha se encontró con Luis Díaz en Cartagena y le cobró una deuda pendiente: “Perdí plata”

“¡Lucho, por tu culpa perdí una apuesta! Tenía el tique listo y me falló esa jugada”, le dijo el aficionado al futbolista colombiano.

La situación generó sorpresa entre quienes estaban cerca, pero Luis Díaz reaccionó con naturalidad.

El atacante soltó una sonrisa ante el reclamo y respondió de manera amable antes de continuar compartiendo con los seguidores que se acercaron durante su estadía en Cartagena.

La anécdota rápidamente llamó la atención por la particular forma en la que el hincha decidió acercarse a una de las principales figuras de la Selección Colombia.

“Lucho, me hiciste perder la plata”: el insólito reclamo a Luis Díaz en Cartagena

Para Díaz, sin embargo, el momento no pasó de ser una anécdota. El colombiano, reconocido por su cercanía con los seguidores, tomó con humor las palabras del hincha y continuó atendiendo a las personas que lo rodeaban.

Ante la avalancha de comentarios por un ofrecimiento del Al Hilal, el Bayer ha informado que no dejará ir al colombiano, quie aprovecha sus últimos días de vacaciones en Colombia, donde nuevamente quedó demostrado el enorme reconocimiento que tiene entre los aficionados, incluso cuando alguno decide recordarle que una de sus actuaciones le costó dinero.