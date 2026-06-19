Mojica hizo autocrítica y dejó una reflexión tras el estreno de Colombia

La Selección Colombia inició con pie derecho su participación en el Mundial de 2026 al derrotar por 3-1 a Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México.

Aunque algunos futbolistas estuvieron por debajo de su nivel habitual, como fue el caso de Johan Mojica, el lateral destacó la importancia del triunfo y dejó un mensaje de unidad y orgullo nacional tras el estreno mundialista.

El defensor, que no tuvo una de sus mejores actuaciones en el compromiso, prefirió centrar su análisis en el resultado colectivo y en la actitud mostrada por el equipo durante los 90 minutos. Para Mojica, el principal objetivo era comenzar el torneo con una victoria, algo que finalmente se consiguió ante el conjunto asiático.

Johan Mojica deja una reflexión tras el debut de Colombia: “Empezar ganando era vital y lo logramos”

“Empezar ganando era vital y lo logramos. Gran trabajo de absolutamente todo el equipo, siempre hay cosas por mejorar, pero el equipo siempre quiso ganar el partido y esa actitud es muy positiva”, expresó el futbolista.

Colombia tuvo que superar algunos momentos de dificultad, especialmente después del empate parcial de Abbosbek Fayzullayev, pero reaccionó rápidamente gracias a la calidad de Luis Díaz y terminó sellando el triunfo con un tanto de Jáminton Campaz en tiempo de reposición.

Mojica también aprovechó para agradecer el respaldo de los miles de aficionados colombianos que convirtieron al Azteca en una auténtica fiesta tricolor. La hinchada acompañó de principio a fin al equipo de Néstor Lorenzo y fue clave para generar un ambiente favorable en el debut.

Johan Mojica envía un emotivo mensaje a los colombianos tras el debut mundialista

Con el triunfo ante Uzbekistán, Colombia lidera el Grupo K y ya concentra toda su atención en el duelo frente a República Democrática del Congo, su próximo desafío en la búsqueda de la clasificación.

“Ahora a preparar lo que se viene y de ante mano agradecer a todo el pueblo colombiano por semejante apoyo y energía”, afirmó.

Finalmente, el lateral dejó una reflexión cargada de sentimiento patriótico de cara a los próximos retos del combinado nacional en la cita orbital.

“Quiero que tengamos siempre en cuenta que tenemos que estar súper orgullosos de colombianos. ¡Somos el mejor país del mundo! Vamos Colombia”, concluyó.