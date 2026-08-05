Mojica responde a la polémica en redes y revela la verdad detrás del comentario

Johan Mojica decidió ponerle punto final a la polémica que se generó en redes sociales luego de que un perfil falso respondiera de manera despectiva a un usuario que cuestionó al lateral colombiano por la calidad de sus centros. El jugador del Mallorca publicó un video para aclarar que él nunca escribió ese comentario y defendió su reputación.

“Quise hacer este video para dar claridad absoluta respecto a un comentario que anda rondando los últimos días en las redes sociales, queriendo manchar mi nombre y mi reputación”, explicó Mojica.

La controversia comenzó después de que el futbolista compartiera fotografías de sus vacaciones. Un usuario aprovechó la publicación para criticar su rendimiento y señalar que debería mejorar sus centros. Mojica aseguró que ese tipo de opiniones hacen parte del fútbol y que no tiene inconvenientes en recibirlas.

“Quieren manchar mi nombre”: Johan Mojica responde a fuerte polémica en redes

“Ese es un comentario que yo acepto, no voy a entrar en duelo en eso”, manifestó. Sin embargo, rechazó que una cuenta que utilizaba una fotografía suya como imagen de perfil haya respondido en su nombre.

“Lo que sí no voy a permitir es que se hagan pasar por mí y un perfil falso creado haya contestado a esa persona”, afirmó.

El mensaje atribuido al colombiano decía que podía no saber centrar, pero que sabía hacer dinero. Mojica negó categóricamente haber escrito esas palabras y destacó su manera de manejarse durante sus 17 años de carrera profesional.

Johan Mojica lanza contundente mensaje tras polémica: “Sé lo que cuesta hacer dinero”

“Yo sería incapaz de responder a una persona así, sé lo que cuesta hacer dinero. Soy una persona íntegra, llevo 17 años de carrera profesional y nunca he tenido un tema con alguien así”, aseguró.

El lateral también explicó cómo identificó el perfil que utilizó su imagen: “Han cogido una foto mía de las tantas que he puesto y la han colocado como si fuese foto de perfil mía en Instagram y yo nunca utilizaba esa foto”.

Mojica cuestionó además a quienes difundieron el contenido sin verificar su autenticidad. “Hay muchos comentaristas que se hacen pasar por comentaristas deportivos y resulta que hacen es un trabajo de manchar la imagen del ser humano”, señaló.

Finalmente, agradeció los mensajes de respaldo recibidos durante la controversia y aseguró que quienes lo conocen saben que no actuaría de esa manera.

“Las personas que me conocen de cerca saben que sería incapaz de hacer algo así”, concluyó el colombiano.