Lorenzo ya palpita el duelo con Portugal en el Mundial 2026: "Son parecidos a nosotros"

La Selección Colombia palpita lo que será el juego ante Portugal en el Mundial 2026. Por ello, el técnico Néstor Lorenzo optó por una lectura optimista del reto que se avecina. Para el estratega argentino, el duelo ante los lusos no solo será exigente, sino también atractivo desde lo futbolístico y emocional.

En diálogo con medios nacionales, el seleccionador tricolor sorprendió al señalar que existen dos similitudes claras entre ambos combinados, una apreciación que eleva el valor del enfrentamiento y rompe con la narrativa del favoritismo absoluto. “Portugal se parece mucho a Colombia en dos cosas”, afirmó Lorenzo, dejando claro que el choque no será una batalla desigual, sino un duelo de estilos con puntos en común.

La primera semejanza tiene que ver con el talento individual. Tanto el conjunto cafetero como el europeo cuentan con futbolistas capaces de marcar diferencia en cualquier tramo del partido. En el caso colombiano, nombres como Luis Díaz, James Rodríguez y otros referentes del proceso actual representan desequilibrio, creatividad y jerarquía. Portugal, por su parte, exhibe una generación consolidada, acostumbrada a competir al máximo nivel en las principales ligas del mundo.

La segunda coincidencia señalada por el entrenador pasa por la mentalidad ofensiva y el deseo de protagonismo. Lorenzo ha insistido desde su llegada en construir una Selección que no se esconda, que dispute la posesión y que imponga condiciones sin importar el rival.

Ese mismo ADN, según el técnico, se refleja en el juego portugués, una escuadra que históricamente ha apostado por atacar, presionar alto y asumir riesgos. “Estará lindo competir con ellos”, expresó, sintetizando el espíritu con el que Colombia afrontará ese desafío.

Más allá de las comparaciones, el orientador argentino fue claro al señalar que el Grupo K no admite relajaciones. Aunque el foco mediático se centra en Portugal, Lorenzo advirtió que los demás rivales también exigen máxima atención. “Nunca estuve de acuerdo con elegir o descartar equipos”, sostuvo, subrayando que en una Copa del Mundo no existen partidos sencillos y que cualquier exceso de confianza puede pagarse caro.

El discurso del seleccionador se sostiene en los números y en el crecimiento reciente del equipo nacional. Colombia llega al certamen con una racha positiva, una idea de juego reconocible y una base de futbolistas que combinan experiencia y juventud. Ese equilibrio es, para el cuerpo técnico, uno de los pilares que permiten soñar con una actuación histórica.

Lorenzo tampoco ocultó su satisfacción con el sorteo. “Creo que hubiese firmado un grupo así”, confesó, dejando entrever que el enfrentamiento ante una potencia europea puede convertirse en una oportunidad para medir el verdadero nivel del proyecto. En lugar de temor, hay convicción; en lugar de excusas, preparación.

El objetivo, sin embargo, va más allá de superar la fase inicial. El entrenador fue contundente al expresar su anhelo: “Ojalá que lleguemos bien y podamos hacer el mejor Mundial de la historia para Colombia”. Esa frase resume el sentir de un país que ha visto evolucionar a su Selección y que ahora cree, con argumentos, en la posibilidad de dar un salto de calidad en la máxima cita del fútbol.

El duelo frente a Portugal será mucho más que un partido de grupo. Será un examen de carácter, una vitrina para el talento nacional y una prueba de que la Selección Colombia está lista para competir sin complejos. Con un técnico convencido, un plantel sólido y una afición expectante, el Mundial aparece en el horizonte como una oportunidad real para escribir una nueva página dorada en la historia del balompié cafetero.