Néstor Lorenzo fue contundente tras la eliminación: "merecimos un poco más"

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026, tras caer en la definición por penales frente a Suiza, dejó un sabor amargo en el grupo dirigido por Néstor Lorenzo. Sin embargo, el entrenador argentino evitó centrar su análisis únicamente en el resultado y aseguró que la Tricolor hizo méritos suficientes para quedarse con la clasificación durante el desarrollo del compromiso.

Néstor Lorenzo defendió a Colombia tras la eliminación: "Merecimos un poco más"

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Lorenzo destacó la propuesta de su equipo y consideró que el empate sin goles no reflejó lo sucedido sobre el terreno de juego.

"De todas maneras, creo que merecimos un poco más en los 90 minutos por las intenciones que tuvimos en los remates. Sabíamos que estos partidos, a medida que se fue alargando el juego, los equipos fueron perdiendo energía y terminaron en el empate final que llevó a los penales", afirmó el seleccionador.

Lorenzo valoró el funcionamiento, pero lamentó la falta de eficacia

Más allá de la eliminación, el técnico resaltó la cantidad de opciones creadas por Colombia y recordó que la falta de contundencia ya había sido un tema de conversación durante las Eliminatorias al Mundial.

"Me acuerdo de los partidos previos a la última fecha de la eliminatoria, donde nos tocaba Bolivia y Venezuela. Veíamos también esa falta de gol, pero con llegada. A mí me interesa que el equipo juegue bien, que genere opciones, y creo que tuvimos 17 tiros al arco o intentos, como le dicen", explicó.

Para Lorenzo, el volumen ofensivo demuestra que el plan de juego funcionó, aunque reconoció que la ausencia de definición terminó costando la clasificación.

"Es mucho, es mucho, y no convertir se paga. Se paga. No hay nada que reprochar, simplemente que, bueno, a veces entra y a veces no", manifestó.

El entrenador también reconoció el papel que desempeñó el arquero suizo, figura en varios pasajes del compromiso y determinante en la tanda desde el punto penal.

"También ellos mostraron una calidad de arqueros impresionante", concluyó Lorenzo, quien respaldó el esfuerzo de sus dirigidos pese a la eliminación y defendió el rendimiento de una Selección Colombia que, a su juicio, hizo los méritos suficientes para seguir en carrera en el Mundial 2026.