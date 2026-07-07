Néstor Lorenzo rompió el silencio antes de Suiza y dejó un mensaje que ilusiona a Colombia

La Selección Colombia está lista para afrontar uno de los desafíos más importantes del Mundial 2026. En la antesala del duelo de octavos de final frente a Suiza, el técnico Néstor Lorenzo reconoció la dificultad del compromiso, aunque dejó claro que la Tricolor llega preparada para competir y buscar un lugar entre las ocho mejores selecciones del torneo.

Durante la rueda de prensa realizada en Vancouver, el entrenador argentino calificó al conjunto europeo como uno de los rivales más sólidos que ha enfrentado Colombia en la competencia.

"Va a ser un partido muy duro contra un equipo bueno", afirmó Lorenzo, quien destacó el orden táctico y la experiencia que ha adquirido Suiza durante los últimos años.

La confesión de Lorenzo sobre el duelo con Suiza que nadie esperaba

El seleccionador explicó que el equipo dirigido por Murat Yakin cuenta con un proceso consolidado y una identidad de juego bien definida.

"Tiene mucha disciplina táctica, ataca y defiende bien y tiene sistematizadas muchas acciones de juego desde hace muchos años", señaló.

Lorenzo también se refirió al desgaste que ha significado para Colombia disputar el Mundial en los tres países organizadores. La Tricolor se convirtió en la única selección que ha jugado en México, Estados Unidos y Canadá, una situación que ha implicado constantes desplazamientos y cambios de condiciones climáticas.

"No es bueno viajar, por el huso horario, el clima y todo. Vamos de humedad y altura a sequedad y estamos un poco expuestos a esos cambios", reconoció el entrenador.

Néstor Lorenzo anticipó un duro reto ante Suiza: "Lo afrontaremos con la mayor seriedad y entrega"

En cuanto a la conformación de la plantilla, confirmó una noticia poco alentadora: el delantero Jhon Córdoba quedó descartado para el resto del campeonato debido al desgarro muscular sufrido en el compromiso anterior. No obstante, aseguró que el resto del grupo está en óptimas condiciones para afrontar el encuentro.

El estratega también rechazó que exista una deuda pendiente con la afición colombiana y resaltó el compromiso que ha mostrado el equipo durante todo el torneo.

"Nos faltó fortuna, pero deuda de ninguna manera. Todos los partidos los tomamos con la mayor seriedad y entrega", expresó.