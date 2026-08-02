La Selección Colombia Femenina de Mayores impuso su jerarquía y firmó un contundente 3-0 frente a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en un compromiso marcado por el carácter y la efectividad en el frente de ataque.

El marcador se abrió gracias a una anotación de Ingrid Guerra. Sin embargo, la alegría del primer tanto se vio frenada de golpe por la naturaleza: tan pronto el balón cruzó la red, una inclemente lluvia azotó el estadio de República Dominicana.

Las precarias condiciones del terreno de juego obligaron al cuerpo arbitral a suspender la acción durante 30 minutos. Tras la pausa y la evacuación del agua, el conjunto cafetero regresó al césped con la misma concentración para sellar el triunfo.

Colombia firma una sólida goleada sobre Puerto Rico tras superar el agua en República Dominicana

En el segundo tiempo, la Tricolor amplió la ventaja con un gol de Fernanda Viáfara, inclinando definitivamente la balanza. La sentencia del encuentro llegó a los 74 minutos mediante un golazo de María Carvajal que puso el 3-0 definitivo.

A pesar de los tres minutos de adición otorgados al cumplirse los 90 reglamentarios, el marcador no se movió más. Con una defensa impecable y una ofensiva letal, Colombia suma tres puntos clave con orgullo, consolidando sus aspiraciones en la cita continental.

Colombia golea 3-0 a Puerto Rico y clasifica a semifinales

La Selección Colombia Femenina aseguró su tiquete a las semifinales en República Dominicana tras vencer 3-0 a Puerto Rico en el cierre de la fase de grupos, alcanzando seis puntos.

Ingrid Guerra abrió el marcador al minuto 25 y Fernanda Viáfara aumentó la ventaja al 34'. En la segunda mitad, María Carvajal decretó la goleada al 74' para sellar de forma categórica el paso del combinado nacional a la siguiente ronda del torneo.