Ninguna otra selección lo logró: Colombia rompe un récord histórico en el Mundial

La Selección Colombia no solo ha sido protagonista por su rendimiento deportivo en el Mundial 2026. Este martes, cuando enfrente a Suiza por los octavos de final en el BC Place de Vancouver, la Tricolor establecerá un hecho sin precedentes al convertirse en la única selección del torneo que ha disputado partidos en los tres países organizadores: México, Estados Unidos y Canadá.

El impresionante hito que solo Colombia puede presumir en el Mundial 2026

En caso de seguir avanzando, el equipo de Néstor Lorenzo tendría como siguientes destinos Atlanta para las semifinales y Nueva York/Nueva Jersey para una eventual final, completando un recorrido único en la historia de los Mundiales con tres países anfitriones.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo afronta un desafío que va más allá del aspecto futbolístico. Los constantes desplazamientos entre sedes han supuesto un importante desgaste físico y logístico para una delegación que ha recorrido miles de kilómetros desde el inicio de la Copa del Mundo.

El camino comenzó el 17 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde Colombia derrotó 3-1 a Uzbekistán en su estreno mundialista. Días después permaneció en territorio mexicano para enfrentar a República Democrática del Congo en Guadalajara, compromiso que ganó por la mínima diferencia.

Colombia hace historia en el Mundial: será la única selección que jugará en los tres países anfitriones

La siguiente parada fue Estados Unidos. En Miami, la Tricolor selló el liderato de su grupo con un empate frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo, antes de trasladarse a Kansas City para disputar los dieciseisavos de final frente a Ghana, rival al que venció 1-0 en el Arrowhead Stadium.

Ahora, el combinado nacional completa su particular travesía con su llegada a Vancouver, Canadá, donde buscará un lugar entre los ocho mejores del campeonato frente a una selección suiza que ha tenido un calendario mucho menos exigente en términos de desplazamientos.

La Tricolor logró un hito inédito al jugar en los tres países anfitriones

Mientras Colombia ha debido cambiar constantemente de país y adaptarse a diferentes condiciones climáticas, horarios y escenarios, Suiza disputó todos sus compromisos en la costa oeste de Norteamérica, reduciendo considerablemente el desgaste por viajes.

La historia de la Tricolor aún puede extenderse. Si supera a Suiza, volverá a territorio estadounidense para disputar los cuartos de final en Kansas City frente al ganador de la llave entre Argentina y Egipto.