“No entiendo por qué sacan esas noticias”: Tino Asprilla explotó por la polémica en la Selección Colombia

Las versiones sobre supuestas divisiones internas en la Selección Colombia tras su eliminación del Mundial 2026 siguen generando reacciones.

Esta vez fue Faustino Asprilla quien decidió pronunciarse para restarle importancia a los rumores que han circulado en los últimos días y defender al grupo dirigido por Néstor Lorenzo.

Para Asprilla, estas situaciones no deben magnificarse, pues forman parte de la convivencia en cualquier equipo competitivo y no necesariamente reflejan una ruptura definitiva dentro del grupo de la Selección Colombia.

Tino Asprilla salió en defensa de la Selección Colombia: cuestionó los rumores sobre el vestuario y recordó que “siempre ha pasado”

En diálogo con ESPN, el histórico exdelantero aseguró que los conflictos dentro de un vestuario no son una situación nueva en la Tricolor y recordó que durante su etapa como futbolista también existieron diferencias entre varios referentes del equipo.

“Esto que están viviendo los muchachos de hoy, hace treinta años nos pasó exactamente lo mismo”, afirmó el ‘Tino’, quien disputó los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

Asprilla reveló que, en aquella época, la convivencia entre algunos líderes de la Selección estaba lejos de ser perfecta. Incluso, aseguró que existían grupos marcados dentro del plantel.

Reacción del Tino Asprilla a la crisis de la Selección Colombia

“Yo tenía un grupo, el Pibe Valderrama tenía otro, Freddy Rincón tenía otro. No nos hablábamos y peleábamos todo el tiempo”, recordó el exatacante, dejando claro que las diferencias nunca fueron un hecho aislado en la historia del combinado nacional.

Sin embargo, el exjugador explicó que esas disputas terminaron quedando atrás con el paso de los años y hoy mantiene una buena relación con quienes fueron sus compañeros.

“Ahora nos encontramos, jugamos juntos y somos amigos. Uno se pregunta por qué no podía pasar eso cuando estábamos compitiendo”, comentó.

El Tino Asprilla sorprendió con su opinión sobre James, Richard Ríos y la Selección

Más allá de reconocer que las discusiones pueden existir en cualquier grupo de alto rendimiento, Asprilla criticó la difusión de rumores sobre presuntas peleas entre futbolistas como James Rodríguez, Richard Ríos o la supuesta renuncia de Juan Fernando Quintero.

“Esas cosas pasan y seguirán pasando. No hay que creerle tanto a la gente que va en contra de lo que le hace bien al fútbol”, expresó.

El exdelantero fue aún más directo al cuestionar el impacto de este tipo de informaciones.

“No entiendo por qué sacan esas noticias si no le hacen bien al fútbol”, afirmó.

Las declaraciones del ‘Tino’ llegan en medio de la polémica surgida tras la eliminación de Colombia frente a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026, cuando comenzaron a circular versiones sobre problemas en el vestuario y desacuerdos dentro de la delegación.