La Selección Colombia Masculina, dirigida por César Torres, continúa su camino en el torneo Maurice Revello 2026. Este viernes, 5 de junio, la masculina tuvo su segundo partido en el campeonato, desafortunadamente fue una nueva caída para el cuadro tricolor.

Frente a China en el Parc Des Sports, Avignon, de Francia, el equipo nacional perdió 1-0, Jiale Liu anotó un golazo desde la distancia a los 38 segundos.

El equipo tricolor tuvo una oportunidad importante para igualar el compromiso; sin embargo, Yihesan Yilamu le detuvo un penalti a la tricolor, lanzado por Matías Orozco. China mantuvo la ventaja.

El portero chino Yilamu Yihesan cometió un error garrafal que costó el gol inicial en la derrota ante RD Congo en Torneo, tres días después, contra Colombia, detiene un penal y gana el premio al Hombre del Partido en una victoria 1-0.

Tercera fecha

Fecha: Domingo 7 de junio

Partido: Colombia vs República del Congo

Hora: 8:00 AM (Hora Col)

Lugar: Aubagne, Francia

Cuarta fecha

Fecha: Miércoles 10 de junio

Partido: Colombia vs Túnez

Hora: 12:00 PM (Hora Col)

Lugar: Toulon, Francia