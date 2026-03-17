Nuevo programa “VS” de Deportes RCN en Youtube: ¡debates y retos!

Deportes RCN continúa ampliando su oferta digital con el lanzamiento de “VS”, un nuevo programa de debates que llegará a YouTube y a la aplicación oficial del canal y la radio, con un formato innovador que busca poner a prueba el conocimiento y la argumentación de sus participantes.

La propuesta, que se estrenará con un primer episodio centrado en la Selección Colombia, introduce una dinámica distinta a los tradicionales espacios de opinión. En “VS”, dos invitados se enfrentan cara a cara en una serie de retos y preguntas diseñadas para medir quién tiene mayor dominio sobre un tema específico del deporte rey.

Para este debut, los protagonistas serán Jorge Guerrero y Alejandro Sosa, quienes pondrán a prueba sus conocimientos sobre la historia, actualidad y momentos clave del combinado nacional. El formato no solo evaluará datos y estadísticas, sino también la capacidad de análisis y argumentación de cada participante.

El programa apuesta por una interacción más dinámica con la audiencia, integrando elementos de competencia, debate y entretenimiento, con el objetivo de enganchar tanto a los seguidores habituales del deporte como a nuevas audiencias digitales.

Los usuarios participarán y tomarán partido a través de las plataformas digitales

Con “VS”, Deportes RCN busca consolidar una nueva línea de contenidos que combine información, análisis y entretenimiento, adaptándose a las tendencias actuales de consumo en plataformas digitales. El primer episodio, este miércoles 18 de marzo, promete un duelo reñido entre dos voces reconocidas del periodismo deportivo, en un formato que llega para refrescar la manera de debatir sobre fútbol en Colombia.