¿Oportunidad de mejora? Fredy Guarín le apunta al mediocampo de la Selección Colombia

La victoria de Colombia por 3-1 sobre Uzbekistán en el debut del Mundial 2026 dejó sensaciones positivas en gran parte del entorno de la Selección. Sin embargo, para Freddy Guarín todavía existen aspectos por mejorar, especialmente en una zona del campo que conoce a la perfección: el mediocampo.

El exvolante de la Tricolor valoró el rendimiento colectivo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo y destacó la capacidad que tuvo el grupo para encontrar soluciones ante un rival que llegó preparado para neutralizar las principales fortalezas ofensivas de Colombia.

“El equipo contrario se preparó bien. Mira que nosotros tenemos desequilibrio siempre con Luis Díaz, pero el equipo se preparó para eso. Se preparó para eso y mira que una jugada que casi no la hemos hecho anteriormente salió y resultó el primer gol, entonces eso es lo que se necesitaba, alguien diferente, que hiciera algo diferente”, explicó.

Colombia derrotó a Uzbekistán y Guarín analizó el mediocampo de Lorenzo

Uno de los puntos que más llamó la atención en el estreno mundialista fue la presencia de Gustavo Puerta como titular. El joven mediocampista respondió con una actuación sólida y recibió elogios de Guarín, quien destacó la personalidad mostrada en un escenario de máxima exigencia.

“Deseo felicitar a Gustavo porque debutar en un Mundial y hacerlo con esa madurez, un chico tan joven, con esa personalidad y hacerlo de la manera como lo hizo. La verdad que felicitaciones”, afirmó.

Además, respaldó la decisión del entrenador de apostar por el volante: “Seguramente el técnico está buscando el bien del equipo y si este jugador está dando con este dinamismo, porque le da mucha dinámica a ese medio campo, pues es porque el técnico sabe lo que puede llegar a darle al equipo”, agregó.

Sobre el funcionamiento general de la mitad de la cancha, Guarín destacó el trabajo defensivo como una de las fortalezas de la Selección.

Guarín apunto a mejorar: "yo sí siento que un poquito más de patear al arco”

“El equipo defensivamente, que es lo más importante, yo creo que lo está haciendo muy bien, que ese es el principal objetivo de un equipo, defender bien”, señaló.

No obstante, el exjugador considera que Colombia todavía tiene margen para crecer en ataque: “De momento yo creo que con estos jugadores que tenemos podemos ir y regresar muy bien, sorprender rompiendo líneas, y yo sí siento que un poquito más de patear al arco”, concluyó.

Un análisis que refleja optimismo por el presente de la Selección, pero también la convicción de que aún hay detalles por pulir para competir al más alto nivel en el Mundial.