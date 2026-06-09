Cuando Colombia celebraba haber encontrado el empate antes del descanso, Paraguay volvió a golpear de manera contundente. Antes de terminar la primera parte, Lice Chamorro se encargó de romper nuevamente la igualdad y marcó el tercer gol de la Albirroja con una espectacular definición que dejó sin opciones a Katherine Tapia.

El compromiso había sido un auténtico intercambio de emociones. Paraguay tomó ventaja muy temprano con el penalti convertido por Dulce Quintana y luego amplió la diferencia gracias a Claudia Martínez. Sin embargo, Colombia reaccionó con carácter y logró igualar el marcador gracias a las anotaciones de Ana María Guzmán y Marcela Restrepo, esta última con un potente remate desde media distancia al minuto 43.

Cuando parecía que el encuentro llegaría equilibrado al descanso, Paraguay encontró una nueva respuesta apenas se reanudaron las acciones. Al minuto 46, Lice Chamorro recibió el balón por el sector derecho del área y no dudó en sacar un potente remate.

Golazo y ventaja: Paraguay vuelve a soñar con el repechaje

La atacante paraguaya sorprendió a la defensa colombiana y aprovechó el espacio para ejecutar un disparo que tomó altura rápidamente. El balón superó a Katherine Tapia y terminó en el fondo de la red, desatando la celebración de las jugadoras guaraníes.

El gol significó mucho más que una nueva ventaja en el marcador. Con el resultado parcial, Paraguay se mantenía en zona de repechaje y fortalecía sus aspiraciones de seguir luchando por un cupo en la próxima fase.

Para Colombia, en cambio, el tanto representó un duro golpe anímico luego del esfuerzo realizado para remontar la desventaja inicial. No obstante, el equipo nacional todavía tenía tiempo para reaccionar en un partido que desde el primer minuto se convirtió en un espectáculo de goles y emociones.