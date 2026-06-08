Paraguay vs. Colombia: hora y dónde ver EN VIVO el partido por el título

La Selección Colombia Femenina se juega este martes 9 de junio uno de los partidos más importantes de su reciente proceso. Luego de asegurar su clasificación al Mundial de Brasil 2027, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia buscará ahora conquistar el primer título de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol cuando visite a Paraguay en la última fecha del torneo.

El compromiso se disputará en el histórico estadio Defensores del Chaco, en Asunción, escenario donde la Tricolor intentará cerrar una campaña sobresaliente que ya la tiene clasificada a la próxima Copa del Mundo y liderando la tabla de posiciones con 17 puntos.

Las colombianas llegan motivadas tras vencer 1-0 a Uruguay en el estadio Pascual Guerrero gracias a una anotación de Gisela Robledo. Ese resultado, sumado al empate de Argentina frente a Perú, dejó al combinado nacional en lo más alto de la clasificación y dependiendo exclusivamente de sí mismo para levantar el trofeo.

La cita con la historia: hora y canal para ver a Colombia contra Paraguay

La delegación colombiana arribó durante la madrugada del domingo a Asunción y realizó una jornada enfocada en recuperación física y trabajos de fuerza y movilidad, pensando en llegar en las mejores condiciones al encuentro decisivo.

Partido: Paraguay vs. Colombia

Competencia: Liga de Naciones Femenina de la Conmebol

Fecha: Martes 9 de junio

Hora: 6:00 p. m. (hora de Colombia)

Estadio: Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay ([APF Paraguay][3])

La transmisión del encuentro estará disponible a través de la señal del Canal RCN. Asimismo, los aficionados podrán seguir todas las emociones mediante la aplicación oficial del Canal RCN y el canal de YouTube de Deportes RCN.