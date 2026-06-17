Pékerman sigue siendo ídolo: el emotivo gesto que enamoró a los hinchas colombianos

José Néstor Pékerman volvió a demostrar que su huella en el fútbol colombiano sigue intacta. A pocas horas del inicio del Mundial 2026, un video que circula masivamente en redes sociales mostró al entrenador argentino como la gran sensación de un vuelo entre Miami y Ciudad de México, donde decenas de aficionados aprovecharon para expresarle su admiración.

Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, muestran a los pasajeros acercándose al exseleccionador de Colombia para pedirle fotografías, autógrafos y algunos minutos de conversación. Lejos de mostrarse incómodo, Pékerman atendió cada solicitud con una sonrisa y la misma cercanía que lo convirtió en uno de los personajes más queridos de la historia reciente del fútbol colombiano.

Video viral: la locura que desató José Pékerman en un vuelo rumbo al Mundial

La escena refleja el enorme cariño que los aficionados aún sienten por el técnico que lideró una de las etapas más exitosas de la Selección Colombia. Bajo su dirección, la Tricolor regresó a los Mundiales después de 16 años de ausencia y alcanzó los cuartos de final en Brasil 2014, la mejor actuación del país en una Copa del Mundo. Cuatro años más tarde, en Rusia 2018, volvió a superar la fase de grupos y clasificó a los octavos de final.

Ahora, Pékerman regresa a la máxima cita del fútbol mundial, aunque desde una faceta diferente. El argentino fue anunciado por Telemundo como uno de los analistas y expertos que acompañarán la cobertura del torneo junto a figuras como Andrés Guardado, Antonio Valencia, Guti y Julio César Dely Valdés. La cadena estadounidense apostó por reunir a reconocidas leyendas del fútbol internacional para ofrecer análisis y comentarios durante la competencia.

El estratega dirigió un total de 78 partidos con Colombia entre 2012 y 2018, con un balance de 43 victorias, 17 empates y 18 derrotas. Más allá de los números, su legado quedó marcado por devolverle la ilusión a toda una generación de aficionados y por potenciar a figuras como James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina.

Aunque ya no estará en el banquillo, el Mundial 2026 confirma que Pékerman sigue siendo una figura especial para los colombianos. El recibimiento que tuvo en pleno vuelo es una prueba de que, para muchos hinchas, el técnico argentino continúa siendo uno de los grandes ídolos de la historia de la Selección.