Penalti de Tapia y gol de Paraguay: así llegó el primer golpe para Colombia

La Selección Colombia femenina sufrió un duro inicio de partido ante Paraguay luego de que la árbitra sancionara una falta dentro del área que terminó convirtiéndose en el primer gol del encuentro apenas a los cuatro minutos de juego.

La acción se produjo en una de las primeras aproximaciones del conjunto paraguayo. En medio de una disputa por el balón dentro del área colombiana, la guardameta Katherine Tapia salió a intentar cortar el avance rival, pero terminó cometiendo una infracción que fue castigada con pena máxima.

La decisión arbitral no admitió discusión y Paraguay encontró una oportunidad inmejorable para tomar ventaja en los primeros compases del compromiso. La encargada de ejecutar el cobro fue Dulce Quintana, quien mostró serenidad desde los once metros y venció a Tapia con una definición precisa.

Con el balón en el fondo de la red, la atacante paraguaya celebró el 1-0 parcial a los cuatro minutos, silenciando momentáneamente a la afición colombiana y dándole un impulso anímico importante a su selección.

El tanto obligó al equipo colombiano a modificar rápidamente su planteamiento y asumir una postura más ofensiva en busca de la igualdad. Paraguay, por su parte, aprovechó la ventaja tempranera para manejar los tiempos del partido y fortalecer su confianza.

De esta manera, el combinado guaraní consiguió un arranque soñado gracias al penalti provocado por la presión ofensiva sobre la defensa colombiana y a la efectividad de Dulce Quintana, protagonista de la primera gran emoción del encuentro.