Portilla confirmó charla con Lorenzo: ¿conserva puesto para ir con Colombia al Mundial?

Juan Camilo Portilla atraviesa un momento importante en su carrera tras su llegada al fútbol brasileño con Atlético Paranaense. El volante colombiano habló sobre su presente, el reto de cambiar de liga en un año clave y, especialmente, sobre la comunicación permanente que sostiene con Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, pese a no haber estado en la última convocatoria.

El mediocampista hizo un balance positivo de sus primeros meses en Brasil y destacó que la adaptación ha sido favorable. “Sí, la verdad que feliz, feliz, bastante positivo. Obviamente es un paso hacia adelante en mi carrera, llegar al fútbol brasileño, un fútbol muy competitivo”, señaló.

Además, valoró la continuidad que ha tenido desde su arribo. “He jugado todos los partidos, por ahí no siempre los 90 minutos, pero me he podido adaptar bien al ritmo, a los entrenamientos y he tenido la suerte de poder sumar minutos en todos los encuentros”, explicó.

Portilla reconoció que cambiar de club tan cerca del Mundial podía parecer una apuesta arriesgada, pero lo asumió pensando en crecer. “Sí, sin ninguna duda, eso es lo que se quiere. Por ahí alguna gente veía arriesgado cambiar de equipo estando tan cerca del Mundial, pero tomé la decisión porque estaban muy interesados en mí”, comentó.

Sin embargo, el punto más relevante de sus declaraciones llegó al referirse a Néstor Lorenzo. Portilla dejó claro que sigue en el radar del cuerpo técnico y que existe contacto constante. “Sí, he tenido comunicación con el profe, la verdad que es un cuerpo técnico que mantiene muy pendiente de uno siempre que terminan los partidos también”, afirmó.

Pese a no estar en la última convocatoria, aseguró que la relación sigue intacta. “A pesar de no estar en la última convocatoria, he podido hablar con él, él conoce de mi juego. Siempre que he tenido una oportunidad de jugar en la selección, siento que me ha ido muy bien”, sostuvo.

El volante también reveló el mensaje directo que recibió del seleccionador argentino. “Él sabe lo que yo puedo brindar y me dijo que seguir trabajando y de no bajar el rendimiento, de poder sumar minutos. Sabía también de la adaptación que yo tenía acá en Brasil”, contó.

Finalmente, Portilla dejó claro que no renuncia al gran objetivo. “Entonces hay que seguir trabajando y como te decía, todos soñamos y luchamos por poder estar en esa lista final”, sentenció.