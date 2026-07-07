¡Qué cerca estuvo Colombia! Davinson sacó una volea que pasó muy cerca

El primer tiempo suplementario comenzó con una selección Colombia decidida a buscar el gol de la clasificación frente a Suiza.

Apenas transcurrían dos minutos del alargue, la Tricolor generó una de las acciones más peligrosas del compromiso, en una jugada que combinó intensidad, reclamos y una definición que pasó muy cerca del arco rival.

Colombia volvió a inquietar a Suiza en el alargue con Davinson Sánchez

La acción nació por el sector izquierdo con Jaminton Campaz, quien intentó abrirse espacio entre varios defensores suizos.

El atacante colombiano cayó dentro del área tras un contacto con un rival y de inmediato levantó los brazos para reclamar una posible falta, mientras los jugadores cafeteros también pedían la intervención del árbitro.

Sin embargo, el juez permitió que la jugada continuara. Tras una serie de rebotes, el balón quedó servido en la frontal del área para Davinson Sánchez, que no dudó en sacar un potente remate de volea.

Colombia tuvo la más clara del alargue y Davinson hizo sufrir a Suiza

El defensor conectó con fuerza, pero el disparo se fue desviado por muy poco, llevando peligro sobre la portería suiza y provocando la reacción de los aficionados colombianos.

Aunque la acción no terminó en gol ni hubo sanción por la supuesta infracción sobre Campaz, Colombia dejó claro que mantendría su postura ofensiva durante el tiempo extra, presionando a Suiza y buscando el tanto que le permitiera avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.