¿Qué hacía una estrella de la NBA con la Selección Colombia? La foto que reveló James

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la Selección Colombia transmite confianza dentro y fuera de la cancha. Así quedó reflejado en una fotografía compartida por James Rodríguez en sus redes sociales, una imagen que rápidamente llamó la atención de los aficionados por reunir a varias de las máximas figuras de la Tricolor y por la inesperada presencia de una estrella de la NBA.

En la historia publicada por el capitán colombiano aparecen Camilo Vargas, David Ospina, Luis Díaz, Daniel Muñoz, Juan Fernando Quintero y el propio James, acompañados por Jimmy Butler, una de las figuras más reconocidas del baloncesto mundial y actual jugador de los Golden State Warriors.

James Rodríguez reunió a las figuras de Colombia y sorprendió con la presencia de una estrella de la NBA

La fotografía se convirtió rápidamente en tema de conversación entre los seguidores de la Selección, que interpretaron la imagen como una muestra del buen ambiente que se vive en el grupo dirigido por Néstor Lorenzo a pocos días del debut mundialista frente a Uzbekistán.

La presencia de Butler no fue casual. El estadounidense mantiene una estrecha amistad con James Rodríguez desde hace varios años. Su conexión con Colombia se ha fortalecido con el paso del tiempo y ha protagonizado varios momentos que evidencian su cariño por el país.

En 2022 visitó territorio colombiano durante una gira relacionada con su pasión por el café, una experiencia en la que tuvo contacto directo con James y con la marca cafetera impulsada por el capitán de la Selección. Desde entonces, ambos han mantenido una relación cercana que ha trascendido el deporte.

La amistad volvió a hacerse viral en 2024 cuando Butler recibió una camiseta oficial de la Selección Colombia firmada por James y compartió su reacción en redes sociales. Ahora, el basquetbolista volvió a demostrar su apoyo al equipo nacional al asistir al último amistoso previo al Mundial, disputado en San Diego frente a Jordania.

Tras la victoria 2-0 del conjunto colombiano, se vio a Butler circularon imagenes posando con la camiseta de Colombia en redes sociales. La imagen de este martes publicada por James refleja la unión de un grupo que llega motivado a la cita orbital y que cuenta incluso con seguidores de talla mundial.