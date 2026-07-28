¿Qué pasó realmente entre Durán y Lorenzo? Revelan la versión del delantero

La controversia por la salida de Jhon Jader Durán de la Selección Colombia volvió a tomar fuerza luego de las declaraciones de Alberto Suárez, entrenador de Envigado y uno de los técnicos que acompañó la formación del delantero.

En una entrevista concedida al programa Un Break, el estratega reveló la conversación que sostuvo con el atacante sobre el presunto altercado con Néstor Lorenzo durante un partido de las Eliminatorias sudamericanas frente a Perú.

Desde aquel encuentro en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el episodio ha estado rodeado de versiones encontradas. Mientras Lorenzo negó públicamente cualquier pelea en el camerino, Durán abandonó la concentración alegando una molestia física y, desde entonces, no volvió a ser convocado por el seleccionador argentino.

Pese a su ausencia en la 'Tricolor', el delantero continúa destacándose a nivel de clubes. Su presente en el Benfica mantiene vivo el debate sobre un eventual regreso al combinado nacional, especialmente por su juventud y condiciones futbolísticas.

Con 17 partidos disputados con Colombia, tres goles y una asistencia, Durán sigue siendo uno de los atacantes con mayor proyección del país, aunque su futuro con la selección continúa dependiendo de una reconciliación que, por ahora, parece lejana.

Revelan la versión de Jhon Jader Durán sobre el polémico episodio con Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

Suárez explicó que aprovechó un reciente encuentro con el delantero para preguntarle directamente por lo sucedido. Según el entrenador, Durán negó haber agredido intencionalmente al técnico y aseguró que todo se produjo en medio de un malentendido.

"Lo acusan de un evento en el camerino de la Selección Colombia, yo le pregunté si era cierto y me dijo", relató Suárez.

Posteriormente, el técnico reprodujo la explicación que le dio el atacante del Benfica.

"Es cierto que yo tenía agarrado a un compañero haciéndole un reclamo y el profe me agarró por detrás. Yo no sabía que era el profe y yo abrí los brazos para quitármelo de encima porque no me sentía bien que me agarrara y el profe se cayó".

De acuerdo con el relato compartido por Suárez, la caída de Lorenzo habría sido consecuencia de un movimiento involuntario del delantero y no de una agresión deliberada, como se especuló en distintos momentos.

Lo cierto es que, tras aquel incidente, Durán desapareció del proceso de la Selección Colombia. Aunque el atacante hizo parte de la prelista para el Mundial de 2026, finalmente no integró la convocatoria definitiva de 26 futbolistas que disputó el torneo.