Cada vez falta menos para el inicio de la Copa del Mundo 2026 y en la Selección Colombia hay gran expectativa por conocer el nombre del centro delantero que elegirá el director técnico Néstor Lorenzo para el inicio del certamen.

¿Quién será el 9 de Colombia en el Mundial?

A pocos días para que arranque la Copa del Mundo, Luis Javier Suárez, figura del Sporting CP de Portugal, parte cómo el favorito para ocupar el puesto de delantero de Colombia en el Mundial.

Suárez saca ventaja por la destacada campaña 2025/2026 con el equipo de Lisboa, con el que logró 28 anotaciones en la primera división de Portugal que lo convirtieron en el máximo goleador del certamen.

Adicionalmente, el samario celebró un gol de la Copa de Portugal y cinco en la UEFA Champions League.

Jhon Córdoba también es opción

Jhon Córdoba sería el principal "rival" de Luis Suárez para luchar por el puesto de delantero titular de Colombia.

Cordoba se ha convertido en un indiscutido de las convocatorias de Lorenzo por lo demostrado en la primera división de Rusia con la camiseta del Krasnodar.

Adicionalmente, el atacante de 33 años brilló en la pasada Copa América y gracias a si fortaleza física y potencia se ha ganado un lugar en la Selección Colombia.

¿Durán, Borré o el Cucho Hernández?

Finalmente, Néstor Lorenzo contaría con opciones como Jhon Jader Durán, Rafael Santos Borré y Juan Camilo 'cucho' Hernández, que hacen parte de la lista previa de 55 y ya han vestido la camiseta de la Selección Colombia en partidos oficiales.