Quintero sacó la varita mágica y Colombia estuvo a centímetros del gol

La Selección Colombia volvió a generar peligro sobre el arco de Jordania y estuvo muy cerca de aumentar la diferencia en el marcador, ganan 2-0, pero la falta de precisión en la definición evitó que la jugada terminara en gol.

La acción nació gracias a la visión y calidad de Juan Fernando Quintero, quien encontró el espacio ideal para enviar un centro preciso al corazón del área. El volante colombiano levantó la cabeza y puso un balón con ventaja para Jaminton Campaz, que llegó en carrera para intentar conectar de cabeza frente al arco rival.

Todo parecía encaminado para el tercer tanto de la Tricolor. Doblete de Jhon Arias. Campaz logró anticipar a la defensa jordana y encontró la pelota dentro del área, pero no pudo impactarla con la claridad necesaria. En el momento de la definición apareció un factor que terminó condicionando la jugada: la presencia de Richard Ríos en la misma zona.

El mediocampista ocupó parte del espacio que necesitaba Campaz para ejecutar un cabezazo más limpio, situación que provocó una conexión incómoda y sin la dirección esperada. La pelota se fue desviada y Jordania logró escapar de una situación que parecía muy complicada.