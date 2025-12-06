Logo Deportes RCN Vertical
Mundial 2026

Revelación de sedes y calendario del Mundial 2026 EN VIVO

Conozca cuales serán las sedes de Colombia para el Mundial de 2026 y como funcionará el calendario de los partidos.
Martin Ossa

Este sábado 6 de diciembre de 2025, a las 11:15 a.m. hora de Colombia, se conocerá de forma oficial las sedes en las que jugará la selección colombiana en el Mundial 2026. El anuncio definirá no solo las ciudades y estadios anfitrionas, sino también los detalles de infraestructura, logística y las posibles rutas de traslado para los jugadores y aficionados.


Además, junto con las sedes también se revelará cómo funcionará el calendario de partidos, fechas de los encuentros, con los grupos definidos tras el sorteo, y la distribución de los duelos de fase de grupos, octavos de final y demás. Será el primer paso concreto para que la afición y la prensa empiecen a planear su Mundial, sabiendo dónde y cuándo podrá ver a Colombia en la cita mundialista.

