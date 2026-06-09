Revelan la agenda completa de Colombia antes de su debut en el Mundial

La cuenta regresiva para el estreno de la Selección Colombia en la Copa Mundial ya comenzó. Luego de completar su último examen preparatorio en territorio estadounidense, el equipo dirigido por el técnico argentino Néstor Lorenzo aterrizará en Guadalajara el 10 de junio para instalarse en su base de concentración y afrontar la fase definitiva de preparación antes del esperado debut frente a Uzbekistán.

La delegación colombiana llegará procedente de San Diego sobre las 5:30 p. m. (hora de Colombia), dando inicio a una semana de trabajo enfocada exclusivamente en ajustar los últimos detalles tácticos y físicos de cara al estreno mundialista.

El primer contacto de los medios de comunicación con el plantel será el 11 de junio, jornada en la que la prensa podrá realizar toma de imágenes durante parte del entrenamiento (De 15 a 20 min.). La misma dinámica se repetirá el 12 de junio, permitiendo observar parte de las labores que adelanta el combinado nacional en territorio mexicano.

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Tras dos días de exposición mediática, el 13 de junio será la primera jornada completamente cerrada para el grupo. El cuerpo técnico aprovechará ese espacio para trabajar con total privacidad aspectos estratégicos que podrían ser determinantes en el estreno mundialista.

Las actividades con acceso para la prensa regresarán el 14 y el 15 de junio, nuevamente con ventanas para la captura de imágenes sobre las 9:40 de la mañana, hora colombiana. Ese mismo 15 de junio la delegación dejará Guadalajara y emprenderá viaje hacia Ciudad de México, sede del compromiso inaugural.

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La agenda previa al debut continuará el 16 de junio con la conferencia de prensa oficial, programada para las 4:30 p. m. (hora colombiana). Una hora más tarde, el equipo realizará un entrenamiento ligero y el reconocimiento del terreno de juego del Estadio Azteca, escenario que albergará el compromiso.

Finalmente, el 17 de junio, a las 9:00 p. m., Colombia disputará su primer partido del Grupo K frente a Uzbekistán. Posteriormente, la Tricolor enfrentará a República Democrática del Congo el 23 de junio en Guadalajara y cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Portugal en Miami, con la ilusión de avanzar a las rondas definitivas del campeonato.