Revelan la verdadera probabilidad de que Colombia sea campeón del Mundial

Colombia, que sigue en carrera en el Mundial, buscará desafiar las estadísticas y demostrar en la cancha que las probabilidades pueden cambiar a medida que avance el torneo.

Cada victoria aumentará sus opciones de seguir soñando con conquistar, por primera vez en su historia, el título mundial.

Antes de disputar los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la Selección Colombia aparece como una de las aspirantes lejanas al título según el más reciente modelo estadístico elaborado por Gato Mestre, el laboratorio de análisis de Globo Esporte, en conjunto con el economista Bruno Imaizumi.

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Aunque el porcentaje ubica a Colombia fuera del grupo de grandes favoritos, el equipo cafetero permanece entre las 20 selecciones con opciones matemáticas de levantar el trofeo y supera en las estimaciones a países como Estados Unidos (1,7 %), Ghana (1,1 %), Egipto (0,9 %), Paraguay (0,8 %), Australia (0,7 %), Canadá (0,6 %) y Cabo Verde, cuya probabilidad es inferior al 0,01 %.

El estudio de Gato Mestre no representa una predicción definitiva, sino una fotografía del momento que se actualiza después de cada jornada del campeonato.

Según explicó Bruno Imaizumi, el modelo recalcula constantemente las opciones de cada selección de acuerdo con los resultados obtenidos y el camino que resta por recorrer en el torneo.

Para elaborar estas probabilidades, el sistema combina indicadores ofensivos y defensivos con métricas avanzadas como los goles esperados (xG), el ranking FIFA, el valor de mercado de las plantillas, basado en datos de Transfermarkt, y el historial de participación en Copas del Mundo.

Con esos elementos, el algoritmo simula miles de escenarios para estimar las opciones de cada equipo de avanzar ronda tras ronda.

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En la parte alta del ranking aparece Francia como el principal candidato al título con un 24,2 % de posibilidades, impulsada por su sólido triunfo sobre Suecia en la ronda anterior.

Detrás se ubican Argentina, con un 16,4 %, y España, con un 14,7 %, mientras que Brasil descendió al 5,9 %, apenas por encima de Marruecos (5,5 %), Inglaterra (5,3 %) y Portugal (5,1 %).

De acuerdo con la actualización de las proyecciones, el combinado dirigido por Néstor Lorenzo cuenta con un 2,0 % de probabilidades de conquistar la Copa del Mundo.