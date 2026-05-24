Ritual espiritual de Néstor Lorenzo en la Sierra Nevada para preparar el Mundial de Colombia

Néstor Lorenzo continúa afinando cada detalle de la preparación de la Selección Colombia para el Copa Mundial de la FIFA 2026, incluso más allá de lo estrictamente futbolístico.

El entrenador argentino realizó recientemente una visita especial a la Sierra Nevada de Santa Marta, donde participó en un ritual espiritual liderado por los ‘mamos’, autoridades ancestrales de las comunidades indígenas de la región, así lo relató el diario el Heraldo.

El técnico llegó al resguardo sagrado arhuaco Kutunsama como parte de una delegación encargada de grabar un video de la Selección Colombia, interpretada por el artista samario Michel Torres. Sin embargo, más allá del compromiso audiovisual, Lorenzo aprovechó la visita para conectarse con las tradiciones espirituales de la Sierra antes de emprender el viaje hacia Norteamérica.

Durante su permanencia en el lugar, el seleccionador compartió con representantes de los pueblos Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo, quienes lideraron una ceremonia de armonización enfocada en la búsqueda de equilibrio, tranquilidad y protección espiritual. Según la tradición indígena, estos rituales incluyen pagamentos a la tierra, limpias energéticas con plantas, círculos de palabra y espacios de reflexión para fortalecer la conexión entre el ser humano y la naturaleza.

Lorenzo realizó ritual espiritual con los 'mamos' antes del Mundial con Colombia

Personas cercanas al encuentro aseguraron que Lorenzo escuchó con respeto y atención cada mensaje de los ‘mamos’, en una experiencia que también reflejó el perfil espiritual y religioso que ha mostrado desde su llegada a Colombia. El entrenador argentino es reconocido por su profunda devoción católica y especialmente por su fe en la Virgen de Luján.

En Barranquilla, durante las Eliminatorias sudamericanas, era habitual verlo asistir a la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, en el barrio Villa Santos, antes de los compromisos de la selección. Allí consolidó una cercana relación con el sacerdote Juan Ávila, quien incluso participó meses atrás en la bendición del hotel de la Federación Colombiana de Fútbol en la sede de Alameda del Río.

El ritual en la Sierra Nevada aparece ahora como una nueva muestra de la importancia que Lorenzo le concede al aspecto emocional y espiritual dentro de su liderazgo. Mientras la selección se prepara para afrontar el reto más grande de los últimos años, el técnico argentino busca que el equipo llegue fortalecido no solo en lo físico y táctico, sino también en lo mental y espiritual de cara al Mundial de 2026.