“Sé hacer plata”: Johan Mojica respondió con dureza a un hincha y encendió la polémica

Johan Mojica volvió a protagonizar una discusión en redes sociales después de responder de manera contundente a un aficionado que cuestionó una de sus actuaciones. El lateral colombiano, actualmente vinculado al Mallorca, reaccionó a un comentario que criticaba su capacidad para enviar centros y utilizó una frase sobre sus ingresos que rápidamente generó debate entre los seguidores.

Mientras la polémica vuelve a rodearlo, Mojica también atraviesa un momento de incertidumbre deportiva. El colombiano no participó en el entrenamiento del Mallorca este 4 de agosto y recibió permiso para reincorporarse el 6 de agosto.

Según información de Última Hora, el club analiza su salida y estaría dispuesto a dejarlo marchar por unos 500.000 euros. Existen intereses de equipos de Brasil y Arabia, aunque por ahora las negociaciones no han avanzado. El lateral, próximo a cumplir 34 años, espera definir su futuro mientras continúa la controversia fuera de las canchas.

Fuerte respuesta de Johan Mojica a un hincha: “Siga centrando bien”

El episodio ocurrió este 4 de agosto, luego de que Mojica publicara una fotografía en sus redes sociales. Entre los comentarios apareció un usuario que le escribió: “Hazte un curso de Word para que aprendas a centrar”. El futbolista decidió responderle directamente y elevó la temperatura de la conversación.

“Está bien, quizás no sé centrar, pero sí sé hacer plata, cosa que usted no sabe hacer. Siga centrando bien que yo sigo facturando”, escribió el colombiano.

La respuesta se difundió rápidamente y provocó opiniones divididas. Mientras algunos usuarios respaldaron al jugador por responder a la crítica, otros cuestionaron que utilizara su situación económica como argumento frente a un aficionado.

“Yo sigo facturando”: la polémica respuesta de Johan Mojica que divide opiniones

El nuevo cruce también recordó un episodio anterior protagonizado por Mojica con seguidores del Mallorca. Meses atrás, un video mostró al defensor discutiendo con aficionados después de un partido. En aquella ocasión, el jugador defendió su actitud y reclamó respeto ante los cuestionamientos.

“Yo entiendo que estén enfadados, pero esto es como en la vida; hay momentos buenos y malos”, manifestó Mojica durante aquella discusión. Ante una acusación relacionada con su comportamiento en el campo, el lateral respondió: “¿Yo de quién me he reído?, ¿me he reído de la grada?”.

La conversación terminó subiendo de tono y el futbolista marcó distancia con uno de los aficionados: “Yo no te he gritado y sé ser agresivo también, pero yo soy un señor”.