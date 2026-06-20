Selección Colombia: agenda, entrenamientos y actividades antes de Congo y Portugal

La selección Colombia ya tiene definida su agenda de trabajo para afrontar los dos compromisos restantes de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, encuentros que serán decisivos para asegurar la clasificación a los octavos de final y, posiblemente, el primer lugar del Grupo K.

Después de un debut exitoso con victoria 3-1 sobre Uzbekistán, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo centrará toda su atención en el duelo del próximo 23 de junio frente a República Democrática del Congo, programado para las 9:00 p.m. (hora Colombia) en Guadalajara, México.

La preparación para ese compromiso comenzará el 21 de junio en la Academia Atlas FC de Zapopan, donde la Federación Colombiana de Fútbol tiene programada una zona mixta con los medios de comunicación y una sesión de toma de imágenes.

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Un día después, el combinado nacional cumplirá una intensa jornada de actividades. La agenda contempla una conferencia de prensa en el Estadio Akron a las 3:45 p.m., seguida de una zona mixta en la Academia Atlas FC a las 4:45 p.m. Posteriormente, los jugadores realizarán una nueva sesión de toma de imágenes a las 5:00 p.m.

Tras el compromiso ante los africanos, la delegación colombiana cambiará de sede para afrontar el último encuentro de la fase de grupos.

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El 25 de junio está previsto el viaje hacia Miami, ciudad que albergará el choque frente a Portugal. Antes de partir, el equipo realizará un entrenamiento cerrado en las instalaciones de la Academia Atlas FC.

Ya en territorio estadounidense, Colombia llevará a cabo una nueva sesión de toma de imágenes el 26 de junio en el Florida Blue Training Center. Ese mismo día, el seleccionador y uno de los futbolistas atenderán a los medios en una conferencia de prensa programada para las 2:30 p.m. en el Hard Rock Stadium. Más tarde, se desarrollará una zona mixta en el centro de entrenamiento.

El cierre de la primera fase llegará el 27 de junio, cuando Colombia se enfrente a Portugal a las 7:30 p.m. (hora local) en Miami.

La Tricolor afrontará estos dos encuentros con la confianza que dejó su estreno victorioso, pero también con la responsabilidad de confirmar su favoritismo en una zona que comparte con Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

Un triunfo ante los congoleños podría dejar muy cerca la clasificación, mientras que el duelo frente a los portugueses aparece como una posible definición por el liderato del grupo y un mejor camino en las rondas de eliminación directa.