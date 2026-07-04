Selección Colombia: dan detalles de la lesión de Jhon Córdoba ¿Se pierde el resto del Mundial?

La Selección Colombia clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo, después de derrotar en la noche del viernes 3 de julio a Ghana con marcador de 1-0 gracias a la anotación lograda por Jhon Arias.

A pesar de la alegría por la clasificación, en el entorno del equipo nacional hay cierta preocupación, teniendo en cuenta el problema físico que sufrió el delantero Jhon Córdoba.

Así fue la lesión de Jhon Córdoba

Jhon Córdoba, que fue titular en la Selección Colombia contra Ghana, tuvo diversos choques con los defensores africanos en los primeros minutos del compromiso.

En el minuto 5, Córdoba volvió a luchar por el control del balón con un zaguero de Ghana, pero en el esfuerzo físico sintió una molestia en uno de sus aductores.

De inmediato la molestia del atacante se hizo notoria, por lo que tuvo que ser sustituido.

¿Qué pasó con Jhon Córdoba?

En rueda de prensa posterior al partido, el director técnico Néstor Lorenzo dio a conocer detalles del problema que sufrió Jhon Córdoba.

Lorenzo explicó que el atacante sintió un pinchazo, pero no se tendrá claridad de la gravedad de la lesión hasta que se le practiquen los exámenes correspondientes.

En zona mixta, el propio Córdoba aseguró que está a la espera de las pruebas médicas para conocer su futuro en la Copa del Mundo, pero confirmó que sintió una molestia en el aductor.