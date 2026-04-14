Jesurún respaldó el trabajo de Néstor Lorenzo al mando de la Selección Colombia

La Selección Colombia tiene entrenador. Durante las últimas semanas, se dieron a conocer rumores sobre lo que sería el futuro de Néstor Lorenzo, los cuales señalaban que el argentino no estaría entre los planes del combinado nacional al finalizar el Mundial del 2026.

A pesar de los rumores y los diferentes comentarios que generó la noticia, Néstor Lorenzo seguirá al mando del equipo nacional, pues así lo dio a conocer Ramón Jesurún, presidente de la Federación, quien esclareció los rumores sobre lo que sería el futuro del estratega argentino.

Néstor Lorenzo tiene el respaldo de la FCF

En una pequeña atención a medios, el directivo dejó claro que las directivas de la Federación se encuentran muy contentas por el trabajo que ha realizado el argentino, a pesar de los resultados de los últimos juegos amistosos, los cuales fueron los encargados de que el futuro del argentino no estuviese asegurado.

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“¿Quién cuestiona el futuro de Lorenzo? ¿Por qué? Es el técnico en propiedad de la Selección y estamos muy contentos con él”, aseguró el directivo, quien también agregó que la renovación del entrenador se estudiará en su momento; por ahora lo importante es el Mundial. “Ya miraremos, no apresuran los tiempos, calmita”.

Cabe mencionar que algunos medios argentinos aseguraron en semanas anteriores que Boca Juniors tendría algún interés por Néstor Lorenzo. Sin embargo, hasta el momento no se conoce alguna propuesta formal del cuadro Xeneize por los servicios del argentino.

Hasta el momento, los números de Néstor Lorenzo al mando de la Selección Colombia son positivos, pues ha logrado disputar 44 partidos, dejando un saldo de 26 victorias, 11 empates y 7 derrotas, además de la clasificación a la Copa del Mundo y el subcampeonato de la Copa América.

Colombia ya piensa en la Copa del Mundo

Por ahora, el entrenador argentino concentra toda su fuerza para lo que serán los últimos juegos amistosos del combinado nacional y su debut en la Copa del Mundo, el cual será el próximo 17 de junio en México contra Uzbekistán. Vale mencionar que el equipo colombiano tendrá concentración en Medellín y Bogotá previo a su participación en la Copa del Mundo.