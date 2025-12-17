Enamorado haría jugada clave para que Lorenzo lo llame a la Selección Colombia

El título reciente del Junior de Barranquilla no solo dejó la alegría de la estrella número 11, sino que abrió un nuevo capítulo en la carrera de uno de sus protagonistas principales. José Enamorado, héroe de la final de la Liga BetPlay 2025-II, empieza a perfilar un cambio de rumbo que podría marcar su futuro inmediato: salir del fútbol colombiano y fichar por un club del exterior con el objetivo de aumentar sus opciones de ser convocado a la Selección Colombia.

El extremo fue decisivo en la serie ante Deportes Tolima, con tres anotaciones que sentenciaron una final sin discusión. Ese rendimiento, sumado a su regularidad a lo largo del semestre, lo posicionó como una de las figuras del campeonato y lo puso nuevamente en el radar del seleccionador nacional. Sin embargo, desde su entorno se entiende que dar el salto al exterior podría ser el paso clave para consolidar su nombre en las convocatorias.

Tras la consagración, Enamorado dejó claro que atraviesa el mejor momento de su carrera. “Quedó más que demostrado… yo vengo haciendo un trabajo humildemente bien, lo he mostrado dentro del terreno de juego y hoy solo tengo palabras de agradecimiento para Dios”, afirmó en zona mixta. Aunque sus palabras reflejan satisfacción, también transmiten ambición, una señal de que el jugador siente que está listo para asumir un reto mayor.

La posibilidad de emigrar no surge al azar. En los últimos procesos de la Selección, Néstor Lorenzo ha reiterado la importancia de competir en ligas más exigentes para elevar el nivel individual. De hecho, el técnico argentino estuvo presente en la final, observando de cerca el rendimiento del atacante rojiblanco, un detalle que no pasó desapercibido para analistas ni aficionados.

Cuando fue consultado sobre la opción de vestir la camiseta tricolor, Enamorado dejó otro mensaje que alimentó la discusión. “Yo creo que quedó más que demostrado… vengo haciendo un trabajo humilde y bien. Estoy agradecido y contento”, señaló, dejando entrever que su deseo de selección es tan fuerte como su compromiso con el trabajo diario. En ese contexto, una transferencia internacional aparece como una estrategia lógica para ganar visibilidad y competir a otro ritmo.

Desde el entorno del Junior se reconoce que el mercado puede moverse en las próximas semanas. Con 26 años, el atacante se encuentra en una edad ideal para asumir un desafío fuera del país, ya sea en Sudamérica o en ligas emergentes donde los futbolistas colombianos han logrado consolidarse. Además, su perfil —velocidad, desequilibrio y presencia en partidos clave— resulta atractivo para clubes que buscan extremos con impacto inmediato.

Más allá del aspecto deportivo, la decisión también tendría un componente estratégico. Permanecer en el medio local garantiza protagonismo, pero salir al exterior podría fortalecer su candidatura frente a otros nombres que hoy integran el proceso de selección. En un año clave rumbo al Mundial 2026, cada detalle cuenta, y Enamorado parece consciente de ello.

Mientras Junior disfruta el título y se prepara para nuevos retos, el futuro de su figura empieza a escribirse lejos de Barranquilla. El mensaje está claro: el objetivo no es solo repetir buenas actuaciones, sino dar un paso adelante en su carrera para acercarse al sueño mayor. La pelota ahora está en movimiento, y el próximo destino de José Enamorado podría ser determinante para verlo, finalmente, con la camiseta amarilla de Colombia.