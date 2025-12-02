Colombia, atenta al sorteo del Mundial: rivales que podría volver a enfrentar

El sorteo del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y la Selección Colombia sigue atenta a lo que será su camino en la fase de grupos. La tricolor, que ha estado presente en seis Copas del Mundo, 1962, 1990, 1994, 1998, 2014 y 2018, conoce bien lo que significa repetir rivales en la primera ronda. A lo largo de su historia mundialista, dos selecciones han aparecido más de una vez en el camino colombiano.

Rumania: uno de los más repetidos de Colombia

Entre los cruces que ha dejado la historia, ninguno se repite tanto como Rumania, selección a la que Colombia se enfrentó en dos Mundiales consecutivos, 1994 y 1998.

En el Mundial de Estados Unidos 1994, el duelo terminó con derrota 3-1, en un partido recordado por el doblete de Florin Raducioiu y el golazo de Gheorghe Hagi. El descuento colombiano lo hizo Adolfo Valencia.

Ese día, la selección formó así: Córdoba; Herrera, Perea, Escobar, Pérez; Álvarez, Gómez, Rincón, Valderrama; Asprilla y Valencia.

Cuatro años después, en Francia 98, el sorteo volvió a poner a Colombia y Rumania cara a cara, esta vez con un resultado más cerrado pero igualmente adverso, un 0-1 que complicó el inicio del equipo de Hernán Darío Gómez.

Rumania no está clasificada al Mundial 2026, pero aún podría llegar vía repechaje. Si lo logra, no sería imposible que reapareciera como un viejo conocido en la fase de grupos.

Yugoslavia: un rival del pasado que marcó dos generaciones

La otra selección que Colombia enfrentó dos veces en Mundiales es la extinta Yugoslavia, cuyos duelos ocurrieron en 1962 y 1990.

En Chile 62, la joven Colombia recibió una dura goleada 5-0, en uno de los partidos más difíciles de su primera participación mundialista.

Casi tres décadas después, en Italia 90, volvió el enfrentamiento. Esta vez el choque fue más parejo, pero terminó con derrota 1-0, resultado que complicó el camino de la Selección de Francisco Maturana en la fase de grupos.

Yugoslavia como tal ya no existe, por lo que estos cruces quedan como parte de la historia futbolística entre países que hoy están separados en distintas federaciones europeas.

El sorteo puede traer un recuerdo… o nuevas historias

A lo largo de sus participaciones en Copas del Mundo, Colombia ha repetido rivales en fase de grupos en muy pocas ocasiones y Rumania es el único posible con el que podría reencontrarse en 2026. Con un Mundial ampliado a 48 selecciones, las combinaciones se multiplican y todo puede pasar.

El próximo sorteo no solo definirá los rivales, sino también si la tricolor escribirá nuevas historias o si revivirá capítulos conocidos en su camino mundialista.