Técnico de Portugal, impresionado con Colombia: la frase que muestra el respeto de Roberto Martínez

Luego de la contundente victoria 5-0 de Portugal sobre Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026, el técnico Roberto Martínez ya puso la mirada en el próximo desafío: la Selección Colombia.

El entrenador español destacó las fortalezas del equipo dirigido por Néstor Lorenzo y aseguró que será un partido de máxima exigencia.

Portugal llega al encuentro con confianza tras una goleada que confirmó su poder ofensivo, pero Martínez no se dejó llevar por el resultado y aprovechó la rueda de prensa posterior al compromiso para resaltar el nivel de Colombia, una selección a la que considera una de las grandes protagonistas del torneo.

Roberto Martínez elogió a Colombia antes del duelo en Miami: “Son selecciones referencia"

El estratega portugués primero se refirió al trabajo de Fabio Cannavaro con Uzbekistán, destacando la organización defensiva del equipo asiático: “Ya dije que tengo el mayor respeto por el trabajo que está haciendo Fabio Cannavaro, con su equipo, un equipo que tiene una estructura defensiva muy buena, muy fuerte”, afirmó.

Sin embargo, el análisis de Martínez rápidamente se enfocó en Colombia, su próximo rival en el Grupo K. El técnico reconoció el talento individual de los futbolistas colombianos y el buen momento que atraviesan varios de sus jugadores en Europa.

Roberto Martínez se anticipó al duelo con Colombia y dejó una declaración contundente

“Colombia no voy a descubrir ahora el gran talento individual, jugadores que están en muy buenos vestuarios ya en Europa, que conocemos muy bien, que están en momentos de forma fantásticos”, aseguró el entrenador español.

Además, Roberto Martínez resaltó la importancia que tiene para Colombia disputar torneos de esta magnitud y recordó la experiencia del combinado nacional en competencias internacionales.

“Todos sabemos que la selección colombiana adora estar en torneos como un Mundial y son selecciones referencia”, expresó el técnico portugués, dejando claro que espera un partido de alto nivel en la siguiente jornada.

Portugal y Colombia se enfrentarán en Miami en un duelo que puede definir el liderato del Grupo K. Antes del compromiso, Martínez aseguró que su equipo deberá recuperarse físicamente y prepararse para enfrentar a un rival con grandes capacidades.

“Ahora recuperar bien y veremos un gran partido en Miami”, concluyó el entrenador, quien ya anticipa un choque entre dos selecciones que llegan con grandes aspiraciones en el Mundial 2026.