Técnico de Suiza lanzó una advertencia sobre Colombia antes del duelo del Mundial

La selección de Suiza ya tiene claro el desafío que enfrentará este martes en los octavos de final del Mundial 2026.

En la antesala del compromiso frente a Colombia, el seleccionador Murat Yakin destacó las principales fortalezas del equipo dirigido por Néstor Lorenzo y aseguró que su equipo deberá igualar la intensidad de la Tricolor si quiere seguir con vida en el torneo.

Yakin se refirió al ambiente que espera encontrar en Vancouver, donde se prevé una amplia mayoría de aficionados colombianos en las tribunas. Sin embargo, el técnico restó importancia a ese factor y dejó un mensaje de confianza: "Ganaremos con fútbol y no con la grada", concluyó.

DT de Suiza llenó de elogios a Colombia y lanzó una advertencia antes del duelo por el Mundial

Durante la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará en el BC Place de Vancouver, el estratega helvético describió a Colombia como una selección de gran despliegue físico y emocional, características que, según él, distinguen a los equipos sudamericanos.

"Son muy duros. Mañana tendremos que igualar su energía, no achicarnos y no debemos dejarnos provocar por ellos. Evidentemente, será nuestro partido más intenso del Mundial", afirmó Yakin.

El entrenador también explicó que el planteamiento de Suiza no podrá limitarse únicamente al aspecto táctico, pues considera que será necesario competir con la misma intensidad para contrarrestar las virtudes del conjunto cafetero.

"Si mañana solo jugamos un fútbol táctico, no va a ser suficiente", aseguró. Además, resaltó que los futbolistas colombianos son "más robustos, muy emocionales y tienen mucha pasión sobre el terreno de juego", por lo que espera un compromiso de alta exigencia física.

Suiza llenó de elogios a Colombia antes del duelo decisivo del Mundial

Yakin señaló que otra de las claves para aspirar a la clasificación será mantener la posesión del balón, ejercer una presión constante sobre Colombia y aprovechar las transiciones ofensivas para generar peligro.

El seleccionador suizo también valoró el crecimiento que ha mostrado su equipo durante la Copa del Mundo. "Estoy muy contento porque realmente hemos rendido mejor y mejor con cada partido. Tenemos jugadores experimentados y siempre intento poner a los mejores en la cancha", comentó.

Suiza y Colombia llegan con números muy similares a esta instancia, luego de completar una fase inicial con tres victorias y un empate, liderando sus respectivos grupos.