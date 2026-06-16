La Selección Colombia ya se encuentra en Ciudad de México para afrontar uno de los momentos más esperados por sus aficionados: el debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo arribó en la noche del lunes a la capital mexicana, donde este miércoles enfrentará a Uzbekistán en la primera jornada del Grupo K, zona que también integran Portugal y República Democrática del Congo.

La llegada del combinado nacional estuvo acompañada por una importante presencia de seguidores colombianos que se congregaron a las afueras del lugar de concentración para darle la bienvenida a sus ídolos. Camisetas amarillas, banderas tricolores, cánticos y mensajes de apoyo marcaron una jornada cargada de entusiasmo y expectativa.

Todo listo para Uzbekistán: Colombia ya se instaló en Ciudad de México

El arribo de la delegación se realizó bajo estrictas medidas de seguridad. Incluso, durante la llegada del autobús que transportaba a los jugadores y al cuerpo técnico, se registró un momento de tensión cuando algunas vallas de contención cedieron debido a la presión de los aficionados que buscaban acercarse a las figuras del equipo. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y pudo ser controlada rápidamente por las autoridades.

Entre los futbolistas más ovacionados estuvieron James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos, Daniel Muñoz y Juan Fernando Quintero, quienes recibieron constantes muestras de cariño por parte de los hinchas. Los tradicionales cánticos de “Colombia, Colombia” acompañaron la llegada del equipo, reflejando la ilusión que existe alrededor de la participación cafetera en la cita orbital.

Locura por la Selección Colombia: cientos de hinchas la recibieron en México

Antes de desplazarse a Ciudad de México, la selección cumplió con una nueva jornada de entrenamientos en Guadalajara. El ambiente fue positivo y el grupo trabajó con normalidad, enfocándose en los últimos detalles tácticos de cara al compromiso frente a Uzbekistán.

La agenda de este martes incluye la práctica oficial previa al partido, además de la conferencia de prensa en horas de la tarde, de Néstor Lorenzo y algunos jugadores en el Estadio Azteca. Posteriormente, el plantel realizará actividades protocolarias y sesiones de imágenes en las instalaciones del Club América.

Con la llegada a la sede del encuentro, Colombia entra oficialmente en modo Mundial. La espera terminó y el sueño de iniciar con pie derecho en la máxima cita del fútbol está cada vez más cerca para una selección que busca convertirse en protagonista del torneo.