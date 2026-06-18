"Top tres, fácil”: contundente predicción de James sobre Luis Díaz tras su exhibición mundialista

El estreno de Colombia en el Mundial 2026 dejó múltiples motivos para celebrar. La selección nacional derrotó 3-1 a Uzbekistán en su debut y una de las grandes figuras de la noche fue Luis Díaz, autor de un gol y una asistencia que le valieron el reconocimiento como el mejor jugador del partido.

Tras el compromiso, el capitán James Rodríguez no ocultó su admiración por el presente que vive el extremo guajiro, a quien señaló como una pieza fundamental dentro del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Antes de referirse a Díaz, James analizó el exigente encuentro que afrontó la Tricolor en su estreno mundialista: “Sí, un partido duro, un partido físico. Ellos atrás en un bloque bajo, pero creo que hemos hecho buenas cosas. El primer partido siempre son sentimientos duros porque son muchas cosas”, aseguró.

El volante también destacó la importancia de comenzar con una victoria en una competencia tan exigente: “Hay otros equipos que han empatado o que han perdido y bueno, hoy hemos iniciado bien”, agregó.

James se deshace en elogios con Luis Díaz ¿Pelea por el Balón de Oro?

Sin embargo, gran parte de la atención se centró en Luis Díaz, quien volvió a responder en una cita importante con una actuación decisiva. James fue contundente al expresar el cariño y la admiración que siente por el atacante colombiano.

“No, es algo único. Feliz por eso también. Mira, hoy fue MVP, ojalá que sea más porque es una zona que nos ayuda mucho dentro y fuera también y con él tengo un cariño súper especial. Lo quiero mucho, por ende, quiero que siempre le vaya bien”, afirmó.

Incluso, el ‘10’ colombiano se animó a hablar sobre las posibilidades de que Díaz entre en la conversación por el Balón de Oro si mantiene este nivel durante el torneo.

“Sí, ¿por qué no? Mira, si mete goles así, si sigue por esta buena fase, si podemos ir hasta el último día, puede meter en el top tres fácil”, sentenció.

Ahora Colombia se enfocará en su segundo desafío del grupo frente al Congo. Sobre ese encuentro, James advirtió que será una prueba exigente. “Sabemos que el Congo es duro. Cada partido es algo físico, algo duro también. Ellos son rápidos, así que vamos a ir día a día, paso a paso y con ganas de poder quedar ahí arriba”, concluyó.