¿Variantes contra Congo? Práctica de Lorenzo sorprendió en Guadalajara

La Selección Colombia ya dejó atrás su exitoso estreno en el Mundial de 2026 y comenzó el proceso de recuperación con la mirada puesta en los próximos desafíos del torneo.

Tras imponerse por 3-1 a Uzbekistán en la primera jornada del Grupo K, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo regresó en la madrugada del jueves a su campamento base en Guadalajara, donde desarrolló una jornada enfocada en la recuperación física y la dosificación de cargas.

Cannavaro resaltó la competencia contra la Selección Colombia

Mientras Colombia disfruta de un inicio alentador en el certamen, en el campamento uzbeko el balance fue muy diferente. El seleccionador Fabio Cannavaro reconoció el impacto de la derrota y admitió que su equipo deberá elevar considerablemente su nivel para competir en los próximos compromisos.

“Es duro; perder 3-1 es duro”, afirmó el exdefensor italiano, campeón del mundo en Alemania 2006. Aunque destacó la calidad de sus futbolistas, consideró que el nerviosismo condicionó el rendimiento durante la primera mitad del encuentro.

“En la primera parte estaban demasiado nerviosos. Han pensado solo en defender; en la segunda parte no”, explicó el entrenador, quien valoró la reacción de sus dirigidos tras el descanso.

Cannavaro también resaltó la experiencia de jugar en el histórico Estadio Azteca, escenario que calificó como “algo maravilloso”, y aseguró que, pese al predominio de aficionados colombianos en las tribunas, sus jugadores recordarán esa experiencia durante toda la vida.

Práctica de Selección Colombia: cuerpo técnico analiza variantes contra Congo

Con la confianza en alza y el trabajo de recuperación en marcha, Colombia continúa su preparación para afrontar el segundo capítulo de su aventura mundialista.

Luego del esfuerzo realizado en el Estadio Azteca de Ciudad de México, el cuerpo técnico diseñó un plan diferenciado para los futbolistas. El once titular que disputó la mayor cantidad de minutos frente al conjunto asiático permaneció en el hotel de concentración realizando labores regenerativas, mientras que un grupo de 15 jugadores se trasladó al campo de entrenamiento para mantener el ritmo competitivo.

La sesión comenzó con ejercicios de coordinación y movilidad, seguidos por ruedas de pases destinadas a reforzar conceptos técnicos y mantener la intensidad.

Posteriormente, los jugadores completaron tres bloques de fútbol en espacio reducido junto a sparrings del Atlas de Guadalajara, una práctica que permitió al cuerpo técnico observar variantes y mantener activos a quienes esperan una oportunidad en la competición.

Selección Colombia tiene fútbol en espacio reducido junto a sparrings del Atlas de Guadalajara

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