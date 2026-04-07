[VIDEO] Así es el avión que llevará a la Selección Colombia al Mundial 2026

La Selección Colombia ya comienza a vivir el ambiente del Mundial 2026, incluso antes de rodar el balón. Este martes fue presentada oficialmente la aeronave que transportará al combinado nacional hacia la cita orbital.

Alianza entre Avianca y la Federación Colombiana de Fútbol para darle el avión a la Selección Colombia para el Mundial 2026

El avión, intervenido con los colores de la bandera nacional y la frase “Aerolínea oficial de las selecciones Colombia”, simboliza el inicio del camino hacia el torneo más importante del fútbol.

Durante la presentación, la ministra del Deporte, Patricia Duque, destacó la importancia de esta alianza estratégica, que apunta a facilitar la movilidad tanto del equipo como de los hinchas. En esa línea, la vicepresidenta de comunicaciones de Avianca, Carolina Cortés, explicó el alcance de la operación: “De los dieciséis destinos, de las dieciséis sedes donde se va a jugar, diez las opera directamente Avianca y los otros seis los operamos a través de aliados”.

La directiva también subrayó el papel de las alianzas comerciales en este proyecto: “Tenemos códigos compartidos con otras aerolíneas”, lo que permitirá ampliar la cobertura hacia todas las sedes del campeonato. Además, dejó abierta la invitación a los aficionados: “Todo aquel que quiera llegar a ver un partido de la sele o de otras selecciones, lo va a poder hacer directamente desde Colombia y ojalá sea con nosotros”.

Así es el avión que llevará a la Selección Colombia al Mundial 2026: