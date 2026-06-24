VIDEO - Así llegó la Selección Colombia al estadio para el partido Colombia Vs Congo

La Selección Colombia está lista para enfrentar este martes 23 de junio a la República Democrática del Congo en el estadio de Guadalajara en partido válido por la fecha 2 del grupo K en la Copa del Mundo.

A falta de más de una hora y media para comenzar el compromiso, el equipo nacional arribó al estadio de Guadalajara para afrontar el duelo.

Así llegó la Selección Colombia al estadio de Guadalajara

La Selección Colombia descendió del bus oficial que los transportó al escenario liderado por el cuerpo técnico en cabeza de Néstor Lorenzo.

Posteriormente, el turno fue para el grupo de jugadores, que tras pasar por un escáner, se dirigió hacia el camerino.

Luis Díaz, Daniel Muñoz, Álvaro Montero, Camilo Vargas y James Rodríguez lideraron el caminar de los futbolistas.

Yerry Mina y Johan Mojica, con un gran parlante en los hombros, fueron los últimos en dirigirse hacia el camerino.

Colombia Vs Congo: hora y dónde VER EN VIVO la Copa de Mundo por Fútbol RCN

El partido entre la Selección Colombia contra la República Democrática del Congo se disputa este martes 23 de junio a partir de las 9:00 de la noche. El compromiso se podrá VER EN VIVO por la señal abierta del Canal RCN con una increíble transmisión que dará inicio desde las 7:00 P.M.

El duelo también tendrá transmisión ONLINE por la APP del Canal RCN y el canal de YouTube de RCN.