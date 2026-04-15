[VIDEO] Colombia, por el cupo al Mundial: Vanegas selló el triunfo contra Chile

La Selección Colombia mantuvo su ambición a pesar de que el equipo marcó desde muy temprano, minuto 13, y desde ese entonces le fue mucho más fácil controlar el encuentro, a partir del resultado.

A los 13 minutos del partido el equipo de Marsiglia celebró tras un destacada jugada personal, tomó la pelota fuera del parea, carreteo y se sacó un rival, dentro de la misma, la caleña de 21 años apiló rivales, y tras pasar la pelota de derecha a izquierda, definió de pierna derecha ante el achique de la arquera chilena.

Colombia fue más ganas que cualquier otra cosa, pocas asociaciones, más allá de situaciones circunstanciales, algunas jugadores no lucieron y quedó relegado a la genialidad de Linda Caicedo.

Las pelotas quietas sirvieron para que el equipo se aproximara con peligro, Marcela Restrepo y Mahité Lopez se fueron como sustituciones en el equipo de Marsiglia. Con veinticinco minutos por terminar el encuentro el equipo tricolor pasó varios sustos. La ventaja mínima terminó generando zozobra en el cuerpo técnico cafetero.

Con el partido desdibujado, los últimos 10 minutos de las australes fue a todo o nada, relegando posibilidades en defensa e intentando llegar con peligro, las colombianas desaprovecharon varios intentos de capitalizar la superioridad con otro gol.

En los últimos minutos del partido Linda Caicedo tuvo otro destello de genialidad, la del Real Madrid logró una gran acción con la que le cometieron una falta dentro del área, En un principio se pensaba que Leicy Santos iba a patear, pero Manuela Vanegas intercambió por gol, 2-0 final contra Chile.