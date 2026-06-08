VIDEO - Cucho Hernández desperdició una ocasión clarísima frente al arco

La Selección Colombia regresó del descanso decidida a ampliar la ventaja frente a Jordania y en pocos minutos dejó en evidencia el potencial ofensivo que pretende llevar al Mundial de 2026. Con movilidad, asociaciones rápidas y profundidad por las bandas, el equipo de Néstor Lorenzo generó dos claras oportunidades que pudieron significar el segundo gol de la noche en San Diego.

La primera llegó al minuto 50 y tuvo como protagonista a James Rodríguez. El capitán colombiano volvió a demostrar su calidad en la elaboración al encontrar espacios y habilitar la salida por el sector derecho. A partir de esa acción, Santiago Arias se proyectó al ataque, ganó terreno con velocidad y envió un centro peligroso al corazón del área.

La jugada encontró bien ubicado a Juan Camilo “Cucho” Hernández, quien se lanzó en busca de la pelota para definir. Sin embargo, el defensor Abdallah Nasib reaccionó a tiempo y logró despejar el balón en dos tiempos, evitando que el delantero colombiano pudiera conectar con comodidad frente al arco.

La insistencia tricolor tuvo recompensa apenas dos minutos después. Colombia volvió a romper líneas con una acción vertical y encontró mal parada a la defensa jordana. Cucho Hernández recibió un pase filtrado, controló en velocidad y se perfiló para definir dentro del área.

El atacante tuvo todo a su favor para ampliar la diferencia, pero su remate cruzado careció de potencia y dirección.

Más allá de la oportunidad desperdiciada, las acciones reflejan el dominio ofensivo de Colombia en el comienzo de la segunda mitad. Con James manejando los tiempos, Santiago Arias aportando profundidad y Cucho Hernández generando peligro constante, la Tricolor mantiene el control del encuentro.