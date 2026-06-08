VIDEO - Durísima patada a Carrascal: Jordania terminó con un jugador menos

El amistoso entre Colombia y Jordania, disputado en San Diego como preparación para el Mundial de 2026, tuvo un momento de alta tensión en la recta final del compromiso luego de una dura infracción sobre Jorge Carrascal que terminó con la expulsión del jordano Amer Jamous.

La acción se produjo cuando Colombia ya controlaba el encuentro y buscaba administrar la ventaja construida gracias al doblete de Jhon Arias. Carrascal recibió el balón en zona de creación y trató de iniciar una nueva transición ofensiva, pero fue detenido de manera brusca por Jamous, quien llegó tarde a la disputa y terminó impactando con fuerza al volante colombiano.

El árbitro no dudó en sancionar la infracción y mostró la tarjeta amarilla al futbolista jordano. Sin embargo, la amonestación tuvo una consecuencia inmediata: Jamous ya había sido advertido previamente durante el partido, por lo que la segunda tarjeta significó automáticamente su expulsión.

La decisión generó algunas protestas por parte de los jugadores jordanos, aunque las repeticiones dejaron en evidencia la dureza de la acción sobre Carrascal. El mediocampista colombiano quedó tendido durante algunos segundos sobre el césped, lo que provocó preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico, especialmente a pocos días del inicio de la Copa del Mundo.

Afortunadamente para la Tricolor, Carrascal logró recuperarse y no presentó mayores inconvenientes tras la falta. El encuentro continuó con Jordania jugando en inferioridad numérica y con Colombia administrando el resultado hasta el pitazo final.