Video | El gol anulado que desató la controversia en Colombia vs. Paraguay

La Selección Colombia femenina estuvo muy cerca de encontrar el empate en un momento clave del partido frente a Paraguay, pero la alegría duró apenas unos segundos. Cuando corría la recta final de la primera mitad, Gisela Robledo envió el balón al fondo de la red y desató la celebración de la Tricolor, aunque la acción terminó siendo invalidada por fuera de lugar.

El equipo colombiano, que había mejorado con el paso de los minutos después de un arranque complicado, encontró espacios para acercarse al área paraguaya. Ana María Guzmán había generado peligro constante por la banda derecha y Linda Caicedo también comenzaba a aparecer con mayor frecuencia en ataque.

En una de esas aproximaciones llegó la jugada que parecía significar el empate. Robledo aprovechó la acción ofensiva y logró vencer a la portera Alicia Bobadilla, pero de inmediato la jueza de línea levantó la bandera para advertir una posición adelantada.

La árbitra central no dudó en atender la indicación y anuló la anotación. La infracción señalada fue un fuera de lugar de Manuela Vanegas, quien participó en la jugada y terminó influyendo en el desarrollo de la acción que culminó con el remate de Robledo.

La decisión provocó la frustración de las jugadoras colombianas, que ya celebraban el tanto que les permitía igualar el marcador. En contraste, Paraguay respiró aliviado y mantuvo su ventaja en un compromiso que se disputaba con gran intensidad.

Más allá de la polémica, la acción reflejó la mejoría ofensiva de Colombia, que siguió insistiendo en busca de un resultado favorable. Sin embargo, en esta ocasión, el reglamento terminó jugando a favor de la Albirroja y dejó a la Tricolor con las manos vacías tras una jugada que parecía destinada a cambiar la historia del encuentro.