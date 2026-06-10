Video | El momento exacto en que Colombia levantó el título continental

La imagen quedará para siempre en la memoria del fútbol colombiano. Con las medallas colgadas en el pecho y una sonrisa imposible de ocultar, las jugadoras de la Selección Colombia femenina recibieron el trofeo que las acreditó como campeonas de la primera Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

Una a una, las futbolistas fueron llamadas al escenario dispuesto por la organización. Entre aplausos y muestras de reconocimiento, las protagonistas de la histórica campaña subieron a la tarima para recibir su premio. La emoción era evidente en los rostros de las jugadoras, muchas de ellas integrantes de una generación que ha dedicado años a construir el crecimiento del fútbol femenino en el país.

Cuando llegó el momento decisivo, las capitanas tomaron el trofeo y lo elevaron hacia el cielo paraguayo. De inmediato se desató la celebración. Los gritos de alegría, los abrazos y el tradicional baño de confeti acompañaron una escena que simbolizó la recompensa a un largo camino de trabajo y sacrificio.

La conquista tuvo un significado especial porque llegó después de un partido épico. Colombia remontó en varias oportunidades frente a Paraguay y encontró la victoria gracias al gol de Ana María Guzmán en los minutos finales. Esa capacidad para sobreponerse a la adversidad terminó reflejada en la ceremonia de premiación.

Con el trofeo en sus manos, las futbolistas posaron para las fotografías oficiales y compartieron el momento con sus familiares, dirigentes y cuerpo técnico. La imagen de la copa levantada por la Tricolor representa mucho más que un campeonato: es la confirmación de que Colombia se ha consolidado como una de las grandes potencias del fútbol femenino sudamericano y una seria candidata a brillar en el Mundial de Brasil 2027.