VIDEO - Emotivo: así se cantó el himno de Colombia Vs Portugal en la Copa del Mundo

La Selección Colombia enfrenta este sábado 27 de junio a Portugal en el estadio de Miami en partido válido por la fecha 3 del grupo K en la Copa del Mundo.

En la previa del compromiso, los aficionados colombianos se hicieron sentir al colmar en su mayoría el escenario y además por entonar con gran emoción el himno nacional.

Así se cantó el himno de Colombia previo al partido contra Portugal

Los hinchas de la Selección Colombia, que fueron mayoría en el estadio de Miami, entonaron con gran emoción y sentimiento el himno nacional del país en los actos de protocolo para el partido contra Portugal.

Tal y como se registró en la Ciudad de México y Guadalajara, las notas del himno nacional estremecieron la ciudad de Miami para darle ánimo a la selección colombiana.

Colombia busca el primer lugar del grupo K

La Selección Colombia enfrenta a Portugal con el objetivo de lograr un empate o una victoria para asegurar la primera posición del grupo K.

El equipo nacional cuenta con seis puntos, en la previa del duelo, tras haber derrotado a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo.