La delantera y figura del Real Madrid, Linda Caicedo, tuvo una destacada jugada personal que le permitió celebrar ante la salida del arquera rival.

[VIDEO] ¡Golazo de Linda Caicedo! Marcó en Liga de Naciones contra Chile

A los 13 minutos del partido el equipo de Marsiglia celebró tras un destacada jugada personal, tomó la pelota fuera del parea, carreteo y se sacó un rival, dentro de la misma, la caleña de 21 años apiló rivales, y tras pasar la pelota de derecha a izquierda, definió de pierna derecha ante el achique de la arquera chilena.

La Selección Colombia Femenina consiguió un triunfo sólido 2-0 frente a la Selección de Chile Femenina

A partir de la ventaja, Colombia manejó el ritmo del juego, aunque sin un dominio completamente fluido. El equipo mostró más empuje que elaboración colectiva y, en varios pasajes, dependió de las individualidades, especialmente de Caicedo, para generar peligro. Las acciones a balón parado también se convirtieron en una herramienta importante para aproximarse al arco rival.

En los minutos finales, el partido se abrió. Chile arriesgó en busca del empate, dejando espacios en defensa que Colombia no logró capitalizar en varias transiciones. Sin embargo, cuando el duelo entraba en su recta definitiva, apareció nuevamente la figura de Caicedo. La jugadora del Real Madrid protagonizó otra gran jugada individual que terminó en falta dentro del área.

Aunque inicialmente Leicy Santos parecía encargada del cobro, finalmente fue Manuela Vanegas quien asumió la responsabilidad y sentenció el 2-0 desde el punto penal.