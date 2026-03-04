VIDEO - Golazo de Linda Caicedo para Colombia vs Argentina en la SheBelieves Cup

Linda Caicedo volvió a demostrar ser la jugadora más importante de la Selección Colombia femenina de mayores al abrir este miércoles 4 de marzo el marcador en el partido frente a Argentina por la segunda fecha de la SheBelieves Cup.

En el segundo tiempo, cuando el compromiso estaba enredado para el equipo tricolor y la imprecisiones eran constantes, Caicedo apareció con su magia para darle tranquilidad a Colombia y poner el 1-0 parcial.

Sobre el minuto 64, la Selección Colombia recuperó la pelota cerca del arco argentino y en una rápida acción Leicy Santos controló el esférico y lanzó un pase con ventaja para Linda Caicedo.

La delantera del Real Madrid impuso su velocidad para dejar atrás a una defensora argentina, entrar al área y justo antes de ser anticipada por la guardameta rival sorprendió con una gran definición al picar la pelota por encimar de la humanidad de la portera para celebrar el 1-0.

Colombia en la SheBelieves Cup

Con la victoria sobre Argentina, la Selección Colombia toma un respiro en la SheBelieves Cup, después de haber dejado grandes dudas en la primera jornada.

Y es que la derrota sufrida ante Canadá por un estruendoso marcador de 1-4 generó críticas hacia el plantel de jugadores y al director técnico Ángelo Marsiglia.

Luego del duelo con Argentina, la Selección Colombia cerrará su participación en el certamen enfrentando a Estados Unidos el sábado 7 de marzo.