[VIDEO] La increíble salvada que le negó el gol a Jhon Arias contra Jordania

La Selección Colombia estuvo muy cerca de abrir el marcador en los primeros minutos del amistoso frente a Jordania, en un compromiso que al minuto 30 continúa igualado sin goles en el Snapdragon Stadium de San Diego.

La acción más peligrosa del encuentro llegó tras una buena combinación ofensiva del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo. Luis Javier Suárez mostró su capacidad para jugar de espaldas al arco y bajó con el pecho un balón dentro del área, habilitando a Jhon Arias en una posición favorable para finalizar la jugada.

El extremo chocoano controló con tranquilidad, se acomodó para perfilar su remate y sacó un disparo que parecía llevar dirección de gol. Sin embargo, cuando la afición colombiana ya se preparaba para celebrar, un defensor jordano apareció de manera oportuna para bloquear el intento.

La intervención del zaguero evitó la caída de su arco y desvió la pelota al tiro de esquina, frustrando la mejor oportunidad de la Tricolor en el arranque del compromiso.

Colombia ha mostrado una propuesta ofensiva desde el pitazo inicial, buscando imponer condiciones y aprovechar la velocidad de sus atacantes por las bandas. Arias, uno de los futbolistas más activos en el comienzo del encuentro, ha sido protagonista en las aproximaciones más peligrosas del equipo nacional.