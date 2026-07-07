Video | La zurda de Quintero hizo ilusionar a Colombia en el alargue

Con el desgaste físico cada vez más evidente en ambos equipos, Colombia buscó romper la igualdad en el segundo tiempo suplementario apelando a la calidad de Juan Fernando Quintero.

El volante ofensivo encontró un espacio en la frontal del área y protagonizó una de las aproximaciones más peligrosas de la Tricolor en los minutos finales del compromiso.

Con el reloj acercándose al final del alargue, la Tricolor continuó apostando por el talento de Quintero para generar desequilibrio en un partido cada vez más cerrado, mientras Suiza resistía y esperaba llevar la serie hasta la tanda de penales para definir el último cupo a los cuartos de final del Mundial 2026.

Juan Fernando Quintero lo intentó de media distancia y volvió a avisar Colombia

La jugada se gestó en medio de un ataque elaborado por el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo, que, pese al cansancio acumulado, seguía insistiendo en campo rival.

El balón terminó en los pies de Quintero, quien logró acomodarlo para su pierna izquierda, su perfil más hábil, y no dudó en sacar un remate buscando sorprender al arquero suizo.

El disparo salió con buena intención, pero careció de la dirección necesaria y terminó desviándose por uno de los costados del arco. Aunque la acción no exigió una intervención del guardameta, sí reflejó la intención de Colombia de evitar la definición desde el punto penal y buscar el gol de la clasificación durante el tiempo extra.