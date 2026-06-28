VIDEO - Luis Suárez perdió opción de gol para Colombia vs Portugal

Luis Javier Suárez tuvo la posibilidad de marcar el primer gol de la Selección Colombia frente a Portugal en partido de la fecha 3 del grupo K en la Copa del Mundo.

Durante todo el segundo tiempo, el equipo colombiano arremetió en contra del arco portugués con múltiples acciones, pero ninguna pudo ser concretada.

Luis Suárez no pudo marcar

En el minuto 82, Luis Javier Suárez estuvo muy cerca de marcar el primero de Colombia frente a Portugal, pero su remate de volea se fue por encima del arco rival.

Después de una serie de opciones de peligro, el balón quedó en poder de Juan Fernando Quintero, quien lanzó un centro al área al segundo palo.

El esférico fue desviado por el portero de Portugal, pero el rebote tomó dirección de Luis Javier Suárez, quien intentó rematar con una fuerte volea de derecha.

A pesar de golpear la pelota, esta no ingresó al arco, ya que se fue por encima del pórtico europeo.

Colombia, líder del grupo K

Con el empate 0-0 frente a Portugal, la Selección Colombia terminó la fase de grupos de la Copa del Mundo como líder de la zona K.

De esta manera, el equipo nacional confirmó su clasificación a los dieciseisavos de final y se medirá en esta etapa con Ghana el viernes 3 de julio.